Магниты нового поколения от компании SuperMagnit

Интернет-магазин Supermagnit.net предлагает большой выбор неодимовых магнитов разных конфигураций и размерного ряда и сопутствующих товаров и аксессуаров.

Что такое неодимовые магниты

Неодимовые магниты – это продукты нового поколения, состоящие из сплавов неодима (редкоземельного элемента), железа и бора.

По сравнению с распространенными ферритовыми (керамическими, черными) магнитами они обладают рядом серьезных преимуществ:

исключительная мощность притяжения;

высокая сила сцепления;

особая устойчивость к размагничиванию (1% за десять лет);

эстетичный внешний вид, подчеркивающий красоту металла;

вариативный дизайн;

широкая область применения: промышленное производство, строительство, электроника, медицина, быт, сфера развлечений.

Нюансы использования

Чтобы неодимовые магниты служили десятилетия и сохраняли свои свойства, при их эксплуатации необходимо соблюдать несколько важных условий:

Магниты нельзя ронять, так как при падении и ударе они могут приобрести сколы и трещины и потерять силу сцепления.

Изделия не следует подвергать какой-либо обработке, менять их форму путем шлифовки, резки, сверления, потому что это приводит к возгоранию и снижению технических свойств.

Ассортимент компании SuperMagnit

В каталоге интернет-магазина представлено огромное разнообразие инновационных магнитных изделий, различающихся по разным параметрам:

по размерам: маленькие, средние и большие;

форме: прямоугольники, кубы, квадраты, кольца, диски, прутки;

назначению: поисковые, лечебные, крепежи, активаторы автомобильного топлива, клеммы и держатели для сварки, зажимы, ленты, фиксаторы для дверей, щетки для мойки окон, телескопические фонарики, ручки, съемники для одежды, уровни, застежки для рыбалки, крепления для бейджей, сувениры, игрушки для детей.

Медицинские магниты

Среди товаров Supermagnit.net имеется линейка изделий медицинского назначения – лечебные магниты: наколенники, пояса, стельки, корректоры осанки. Они снимают болевые ощущения и отеки в разных частях тела с помощью магнитных волн, которые активируют импульсы, ускоряющие циркуляцию крови. Подходят для взрослых и детей. Отличаются безопасностью использования.

Поисковые магниты

Одна из наиболее интересных категорий продукции интернет-магазина – магниты для поиска клада в озерах, реках, болотах. Данные устройства состоят из влагоустойчивого корпуса, изготовленного из оцинкованной стали, внутренней магнитной детали и болта для крепления веревки или троса.

Московская компания SuperMagnit продает оптом и в розницу магнитные изделия высокого качества от надежных производителей по приемлемым ценам. Доставка товаров осуществляется по всей России.