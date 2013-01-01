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Интернет-магазин Supermagnit.net предлагает большой выбор неодимовых магнитов разных конфигураций и размерного ряда и сопутствующих товаров и аксессуаров.
Неодимовые магниты – это продукты нового поколения, состоящие из сплавов неодима (редкоземельного элемента), железа и бора.
По сравнению с распространенными ферритовыми (керамическими, черными) магнитами они обладают рядом серьезных преимуществ:
Чтобы неодимовые магниты служили десятилетия и сохраняли свои свойства, при их эксплуатации необходимо соблюдать несколько важных условий:
В каталоге интернет-магазина представлено огромное разнообразие инновационных магнитных изделий, различающихся по разным параметрам:
Среди товаров Supermagnit.net имеется линейка изделий медицинского назначения – лечебные магниты: наколенники, пояса, стельки, корректоры осанки. Они снимают болевые ощущения и отеки в разных частях тела с помощью магнитных волн, которые активируют импульсы, ускоряющие циркуляцию крови. Подходят для взрослых и детей. Отличаются безопасностью использования.
Одна из наиболее интересных категорий продукции интернет-магазина – магниты для поиска клада в озерах, реках, болотах. Данные устройства состоят из влагоустойчивого корпуса, изготовленного из оцинкованной стали, внутренней магнитной детали и болта для крепления веревки или троса.
Московская компания SuperMagnit продает оптом и в розницу магнитные изделия высокого качества от надежных производителей по приемлемым ценам. Доставка товаров осуществляется по всей России.