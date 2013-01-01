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Неодимовые магниты?

Сплав неодимового магнита является самым мощным на сегодняшний момент, значительно превышая во всех показателях ферритовые изделия. Высокая сила сцепления и практически полное отсутствие размагничивания (1% за 10 лет службы) позволяет использовать неодимовые магниты во многих областях жизнедеятельности человека. Основные преимущества:

Высокая мощность притяжения и сила сцепления.

Высокая стойкость к размагничиванию.

Привлекательный металлический внешний вид.

Широкий спектр использования: электроника, промышленность, медицина, строительство, развлечение, быт.

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