пример: магнит 50х30 или 40х40х20
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пример: магнит 50х30 или 40х40х20
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Неодимовые магниты?
Сплав неодимового магнита является самым мощным на сегодняшний момент, значительно превышая во всех показателях ферритовые изделия. Высокая сила сцепления и практически полное отсутствие размагничивания (1% за 10 лет службы) позволяет использовать неодимовые магниты во многих областях жизнедеятельности человека. Основные преимущества:
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