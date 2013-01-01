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    Все категории
    • Все категории
    • Каталог разных товаров
      • Средства индивидуальной защиты
      • Продукция Greenway
        • Комплексы с колострумом ECOPAM
        • Биоминеральные комплексы REVITALL
        • Диетические коктейли AVITALL
        • Изделия из микроволокна
        • Полотенца AQUAMAGIC PLUSH
        • Системы для уборки AQUAMATIC
        • Функциональные чаи TEAVITALL
        • SHARME Сухая косметика и кремы, шампуни и кондиционеры
        • Натуральные аромамасла SHARME ESSENTIAL
        • Растворимые напитки, леденцы HEALTHBERRY
        • Чистящие средства BIOTRIM
        • Генетические тесты IGEN
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      • Маленькие магниты
        • Магниты прутки
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    • Поисковые магниты и аксессуары
      • Односторонние поисковые магниты
      • Двухсторонние поисковые магниты
    • Магниты под болт/саморез
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    • Магнитные держатели / крепежи
      • Магнитные крепления с зенковкой
      • Магнитные крепления с отверстием
      • Магнитные крепления под гайку
      • Магнитные крепления под болт
      • Магнитные крепление с крючком
      • Магнитный держатель для телефона в авто
      • Магнитные держатели для ножей
    • Неокубы
    • Магнитные инструменты
      • Акриловые заготовки для магнитов на холодильник
      • Наборы магнитных инструментов
      • Магнитные клеммы и держатели для сварки
      • Магнитные держатели инструментов
      • Телескопические фонарики и магнитные сборщики
      • Магнитные ручки PoLar
      • Магниты для магнитной доски
      • Магнитная щетка для мойки окон
      • Магнитная лента
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        • Сумки Disney
        • Полотенца Disney
        • Блокнот от Disney
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      • Оригинальные игрушки Щенячий патруль
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    пример: магнит 50х30 или 40х40х20

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    Все категории
    • Все категории
    • Каталог разных товаров
      • Средства индивидуальной защиты
      • Продукция Greenway
        • Комплексы с колострумом ECOPAM
        • Биоминеральные комплексы REVITALL
        • Диетические коктейли AVITALL
        • Изделия из микроволокна
        • Полотенца AQUAMAGIC PLUSH
        • Системы для уборки AQUAMATIC
        • Функциональные чаи TEAVITALL
        • SHARME Сухая косметика и кремы, шампуни и кондиционеры
        • Натуральные аромамасла SHARME ESSENTIAL
        • Растворимые напитки, леденцы HEALTHBERRY
        • Чистящие средства BIOTRIM
        • Генетические тесты IGEN
        • ПРОГРАММЫ БАД
        • АКСЕССУАРЫ
    • Неодимовые магниты
      • Маленькие магниты
        • Магниты прутки
        • Маленькие магниты диски
        • Маленькие магниты прямоугольники
        • Магнитные застежки ПВХ
      • Большие и средние магниты
      • Магниты прямоугольники/ кубы / квадраты
      • Магниты кольца
      • Активатор автомобильного топлива Powermag
      • Лечебные магниты
    • Поисковые магниты и аксессуары
      • Односторонние поисковые магниты
      • Двухсторонние поисковые магниты
    • Магниты под болт/саморез
      • Круглые неодимовые магниты с зенковкой
      • Прямоугольные неодимовые магниты с зенковкой
    • Магнитные держатели / крепежи
      • Магнитные крепления с зенковкой
      • Магнитные крепления с отверстием
      • Магнитные крепления под гайку
      • Магнитные крепления под болт
      • Магнитные крепление с крючком
      • Магнитный держатель для телефона в авто
      • Магнитные держатели для ножей
    • Неокубы
    • Магнитные инструменты
      • Акриловые заготовки для магнитов на холодильник
      • Наборы магнитных инструментов
      • Магнитные клеммы и держатели для сварки
      • Магнитные держатели инструментов
      • Телескопические фонарики и магнитные сборщики
      • Магнитные ручки PoLar
      • Магниты для магнитной доски
      • Магнитная щетка для мойки окон
      • Магнитная лента
      • Магниты для экспериментов
    • Крепления для бейджей
    • Игрушки и детские товары
      • Оригинальные игрушки MGA и серии L.O.L
        • Шары L.O.L
        • Капсулы L.O.L
        • Куклы L.O.L
        • Большие сестрички L.O.L
        • Большие питомцы L.O.L
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      • Оригинальные товары Disney
        • Игровые наборы Disney
        • Куклы Disney
        • Мягкие игрушки Disney
        • Игрушки на елку от Disney
        • Одежда и обувь Disney
        • Посуда для питья Disney
        • Подушки детские Disney
        • Cолнцезащитные очки Disney
        • Сумки Disney
        • Полотенца Disney
        • Блокнот от Disney
      • Оригинальные игрушки История Игрушек 4
      • Оригинальные игрушки Kindi Kids
      • Оригинальные игрушки Щенячий патруль
      • Оригинальные игрушки Hot Wheels
      • Оригинальные куклы Hairdorables
        • Оригинальные игрушки Enchantimals
      • Оригинальные игрушки Герои в масках
      • Оригинальные игрушки Томас и его друзья
    Найти

    пример: магнит 50х30 или 40х40х20

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    Каталог разных товаров
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    Хиты продаж

    Интернет-магазин supermagnit.net представляет широкий ассортимент неодимовых магнитов различных форм и размеров, а также сопутствующих товаров. У нас вся продукция высокого качества по доступным ценам с быстрой доставкой по всей России.

    Неодимовые магниты?

    Сплав неодимового магнита является самым мощным на сегодняшний момент, значительно превышая во всех показателях ферритовые изделия. Высокая сила сцепления и практически полное отсутствие размагничивания (1% за 10 лет службы) позволяет использовать неодимовые магниты во многих областях жизнедеятельности человека. Основные преимущества:

    • Высокая мощность притяжения и сила сцепления.
    • Высокая стойкость к размагничиванию.
    • Привлекательный металлический внешний вид.
    • Широкий спектр использования: электроника, промышленность, медицина, строительство, развлечение, быт.

    В каталогах supermagnit.net можно подобрать неодимовые магниты максимально отвечающие всем необходимым характеристикам, а опытные сотрудники магазина ответят на все вопросы и помогут в выборе.

    Новости
    Где дома «прячутся» неодимовые магниты?
    15июн2020
    Где дома «прячутся» неодимовые магниты?

    Неодимовые магниты – места обитания

    Читать новость →
    Неодимовые магниты: российское производство.
    08июн2020
    Неодимовые магниты: российское производство.

    Несмотря на то, что представленность неодима из России минимальна, проведенное исследование говорит о серьёзных запасах этого редкоземельного металла на территории России.

    Читать новость →
    Магнитные бури в июне 2020 новые вспышки на Солнце
    04июн2020
    Магнитные бури в июне 2020 новые вспышки на Солнце

    В июне 2020 года ожидаются магнитные бури в следующие дни:

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